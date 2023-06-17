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Москва
Москва
Профиль пользователя Evangelina
О себе
Люблю фотографировать и все что связано с этим , также чтение книг , особенно фильмы , можно сказать киноман , ещё люблю музыку хорошую под которую можно танцевать
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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