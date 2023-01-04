Москва
Профиль пользователя EvaM

фото пользователя EvaM

О себе

Люблю читать, рисовать, изучать психологию и смотреть аниме💖 слушаю все виды музыки) ищу друзей и подруг🤗

Профиль обновлён 28 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

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Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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Чебоксары → Другое

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