Москва
Профиль пользователя Evaeva
Профиль обновлён 19 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Поиграть в пивное казино
Москва → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Москва → Другое
Ищу подругу 27+
Москва → Другое
Пошли в кино
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.