Играю на гитаре, фортепиано, сама пишу песни. 🎸 Люблю рок, театр, горы, боевики). Рост 173 Открыта к людям 😏 Да и вообще Хорошего настроения😉

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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