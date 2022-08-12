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Москва
Профиль пользователя Eva_L

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О себе

Рада новым знакомствам)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры

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📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → собрать компанию

Обзавестись новыми знакомствами и поиграть в настолки

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Уважаемые господа ))

Откликнулось 40 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти открытых девчонок, погулять и поболтать!

Откликнулось 10 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на кофе и пообщаться

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