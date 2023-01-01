О себе

Привет, меня зовут Ева мне 21 год и я очень хочу найти подругу с похожим характером и интересами. Начнем с того что я не курю и не пью не люблю ходить в клубы и кальяные. Мне очень нравятся компьютерные игры на пк или плойку было бы здорово если мы могли бы вместе посидеть по играть. Так же я люблю ходить в интересные места, кафешки, кино, просто тц. Из увлечений я киноман, вышиваю, рисую на графическом планшете или бумаге, слушаю разную музыку. Если найдётся подруга то я человек который всегда выслушает и поддержит в трудную минуту так же общаюсь на очень разные темы и смеюсь с очень тупых шуток. Немного разбираюсь в психологии и люблю об этом болтать. Так же обожаю животных особенно кошек. У меня давно не было друзей, я засиделась дома и мне это надоело, так что жду ту самую ♥️



P.s у меня есть муж и если у тебя есть кто-то можно по обсуждать своих мужиков