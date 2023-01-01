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Москва
Профиль пользователя Eva_Berck

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О себе

Привет, меня зовут Ева мне 21 год и я очень хочу найти подругу с похожим характером и интересами. Начнем с того что я не курю и не пью не люблю ходить в клубы и кальяные. Мне очень нравятся компьютерные игры на пк или плойку было бы здорово если мы могли бы вместе посидеть по играть. Так же я люблю ходить в интересные места, кафешки, кино, просто тц. Из увлечений я киноман, вышиваю, рисую на графическом планшете или бумаге, слушаю разную музыку. Если найдётся подруга то я человек который всегда выслушает и поддержит в трудную минуту так же общаюсь на очень разные темы и смеюсь с очень тупых шуток. Немного разбираюсь в психологии и люблю об этом болтать. Так же обожаю животных особенно кошек. У меня давно не было друзей, я засиделась дома и мне это надоело, так что жду ту самую ♥️

P.s у меня есть муж и если у тебя есть кто-то можно по обсуждать своих мужиков

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно по обсуждать парней, устроить пижамную вечеринку, сходить в кино

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