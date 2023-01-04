Меня зовут Женя, мне 27 лет. Я из московской области. Работаю визажистом. Замужем. У меня две собаки породы корги. Я люблю все направления творчества, могу поддержать различные темы. Хочу найти собеседницу близкую по духу. Умею слушать, слышать и давать обратную связь если в ней нуждаются.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

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Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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