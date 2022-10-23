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Москва
Профиль пользователя Eva_89.tu

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О себе

Очень люблю общение,новые знакомства,проводить время с интересными людьми в сети,или где-то в интересном месте

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → пообщаться
О чем угодно, настроение не очень, день не задался с утра

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
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