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Москва
Профиль пользователя Eva88

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Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Caterina
Москва → Другое
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
Москва → Другое
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
маленькое фото пользователя Vii_Morskaya
Москва → Другое
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