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Москва
Профиль пользователя Eugenio

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О себе

Будет приятно гулять тёплыми вечерами размеренным шагом в романтичной атмосфере парка или набережной, сопровождая это лёгкими душевными разговорами. Холодными же вечерами можно смотреть шедевры кино, а иногда глупые сериалы, укутавшись в плед и попивая кружку горячего чай. Совместные походы в бассейн, бани, сауны - это тоже очень здорово как для тела, так и для души.

Давай отдыхать вместе, поработать и напрягаться мы и друг без друга успеем. Очень приветствуется, если ты любишь классическую музыку!

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться
Беседы о классической музыке

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