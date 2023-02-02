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Москва
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О себе

Мой любимый режиссёр - Гай Ричи. Рекомендую посмотреть его фильм «Джентельмены»

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

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