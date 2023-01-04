Москва
Профиль пользователя Eugene.Lookos
О себе
В основном весь в менеджменте, в наставничестве, люблю книги, горы, море, интеллектуальную музыку.
Гедонист, люблю вкусно поесть, кофе, вино
Люблю интеллектуальную музыку
Профиль обновлён 12 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
новые знакомства
Москва → Другое
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Москва → Другое
Интернет друзья, найдитесь)
Краснодар → Другое
Пообщаемся?
Москва → Другое
ищем команду для квестов )
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