В основном весь в менеджменте, в наставничестве, люблю книги, горы, море, интеллектуальную музыку. Гедонист, люблю вкусно поесть, кофе, вино Люблю интеллектуальную музыку

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

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Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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