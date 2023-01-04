Долго и в меру успешно работаю в FMCG компаниях, поэтому если ты из схожей сферы, мы можем часами бесить окружающих непонятными разговорами. Люблю квизы, довольно много бегаю, но ещё больше люблю простое человеческое "потюленить". Крафтовому пиву предпочитаю четыре не крафтовых :)

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

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