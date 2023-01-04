Москва
Профиль пользователя EugeneBud

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О себе

Долго и в меру успешно работаю в FMCG компаниях, поэтому если ты из схожей сферы, мы можем часами бесить окружающих непонятными разговорами.

Люблю квизы, довольно много бегаю, но ещё больше люблю простое человеческое "потюленить".

Крафтовому пиву предпочитаю четыре не крафтовых :)

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сыграть в квиз в The Tipsy Pub (Сущевская)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Погулять, выпить кофе, пофоткаться

маленькое фото пользователя Serpom_po_zaycam
Москва → Другое

Сходить на Квиз

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