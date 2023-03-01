Москва
Профиль пользователя Eugene_Kerl

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О себе

Люблю культурные мероприятия, фолк/исторические фестивали, походы, театр.
Вдохновенно обсуждать что-то историческое или слушать - это прекрасно. Как и просто читать, но для этого приложения не нужны.
Буду рад, если кто-то к чему-либо из этого списка привлечёт или составит компанию.
Я: в основном работаю юристом in-house, и выбираюсь куда-то нечасто.
Жаль, что раньше не знал о таком прекрасном приложении, пригодилось бы в путешествиях :)

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🎭 Театр 📺 Политика 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍴 Кафе / ресторан
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