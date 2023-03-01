Москва
Профиль пользователя Eugene_Kerl
О себе
Люблю культурные мероприятия, фолк/исторические фестивали, походы, театр.
Вдохновенно обсуждать что-то историческое или слушать - это прекрасно. Как и просто читать, но для этого приложения не нужны.
Буду рад, если кто-то к чему-либо из этого списка привлечёт или составит компанию.
Я: в основном работаю юристом in-house, и выбираюсь куда-то нечасто.
Жаль, что раньше не знал о таком прекрасном приложении, пригодилось бы в путешествиях :)
Профиль обновлён 1 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.