Москва
Профиль пользователя Etriana

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О себе

Играю в онлайн игры, читаю фентези

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться на любые темы

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Oksana89
Москва → Другое

Найдись друг

маленькое фото пользователя Hlorokost
Москва → Другое

Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту

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