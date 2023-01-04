Москва
Профиль пользователя eSVi

фото пользователя eSVi
фото #2 пользователя eSVi
фото #3 пользователя eSVi

О себе

Люблю находить для себя что-то новое, ходить по ночному городу с чашечкой кофе. Пишу рассказ.

Профиль обновлён 20 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

События пользователя

Москва → собрать компанию

Приятно провести время

Москва → собрать компанию

ДнД и настолки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

маленькое фото пользователя MarinaGold
Москва → Другое

Приятная компания) позитивное общение)

маленькое фото пользователя AnnaBerg
Москва → Другое

Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

маленькое фото пользователя Borisovvna
Москва → Другое

Гулять , тусить

маленькое фото пользователя Lesya.aaaaaaa
Москва → Другое

Найти компанию для выпивки

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Пойдём прогуляемся)

маленькое фото пользователя Ya09
Москва → Другое

Прогуляться, пообщаться в парке

маленькое фото пользователя Tatyana343
Москва → Другое

Гулять поговорить

маленькое фото пользователя Star.heart
Москва → Другое

Го смотреть сериалы. Я нашла хорошый🙃

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.