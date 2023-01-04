Москва
Профиль пользователя eSVi
О себе
Люблю находить для себя что-то новое, ходить по ночному городу с чашечкой кофе. Пишу рассказ.
Профиль обновлён 20 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Москва → Другое
Гулять , тусить
Москва → Другое
Найти компанию для выпивки
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Прогуляться, пообщаться в парке
Москва → Другое
Гулять поговорить
Москва → Другое
Го смотреть сериалы. Я нашла хорошый🙃
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