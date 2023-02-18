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Москва
Профиль пользователя Estela

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

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✝️ Религия📺 Политика🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Фотопрогулка. Парки-усадьбы

маленькое фото пользователя AnaStasja
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 226 участников

маленькое фото пользователя Berlin50

Москва → пообщаться

Как не получить ответ «нет»?

Откликнулось 5 участников

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