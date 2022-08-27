Москва
Профиль пользователя eshlva

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О себе

увлекаюсь кино и музыкой, вообще я супер разносторонний чел

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

хочется простого человеческого

Москва → сходить на мероприятие

сходить на крутой концерт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя diyanem
Москва → Другое

Погулять сегодня в Москве

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