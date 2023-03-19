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Москва
Москва
Профиль пользователя Escimo
О себе
Много работаю и стараюсь все свое свободное время проводить с семьей. Но также очень хочу найти близких по духу людей (с чувством юмора ) для общения и совместного активного отдыха. Люблю вкусно поесть. Очень люблю рок 🤘🏻посмеяться, пошутить и выпить в приятной компании.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📺 Политика💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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