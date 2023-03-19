О себе

Много работаю и стараюсь все свое свободное время проводить с семьей. Но также очень хочу найти близких по духу людей (с чувством юмора ) для общения и совместного активного отдыха. Люблю вкусно поесть. Очень люблю рок 🤘🏻посмеяться, пошутить и выпить в приятной компании.