Профиль обновлён 7 апреля 2023 г.

Москва → другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое С кем можно провести время ?

Москва → Другое Сходить в ресторан/театр и сделать фотографии друг другу

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.