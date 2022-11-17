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Москва
Профиль пользователя Ertt123

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О себе

Очень самостоятельная люблю заниматся с сыном люблю гатовить и люблю дома чтобы всегда было чисто и уютна не люблю обмана, и измены...

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

🍷 Алкоголь
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