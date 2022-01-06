Москва
Профиль пользователя Erkone

фото пользователя Erkone

О себе

Воодушевился катанием на сапе, люблю походы, мини поездки, зимой катаюсь на сноуборде.

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататья на сапе

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Завести новых друзей)

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Прогуляться

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Москва → Другое

Прогулки, посещение достопримечательностей

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Москва → Другое

Покататься на роликах завтра в пг)

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Москва → Другое

Кто хочет посидеть попить кофе ?☺️

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Москва → Другое

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