Алексей, 30 лет. Работаю инженером на телевидении. Катаюсь на велосипеде, коньках, роликах. Не против чего-то нового.... Кроме лыж) С удовольствием покатался бы на сноуборде, так что если кому захочется повозиться со мной - будет здорово)) Так же схожу в кино, театр, кафе, бар, кальянную, поиграть в настолки или просто погулять. Смотрю кино, сериалы, аниме. А общем всё, что будет интересно независимо от формата. Слушаю рок во всех его проявлениях. Играю в игры на ПК, составлю компанию на катку другую или что-нибудь в кооп пройду.

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия

Москва → пообщаться Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую

Москва → Другое Покататься на коньках на ВДНХ. Либо после обеда, либо вечером.

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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