Москва
Профиль пользователя Erinaceus
О себе
Алексей, 30 лет. Работаю инженером на телевидении.
Катаюсь на велосипеде, коньках, роликах.
Не против чего-то нового.... Кроме лыж)
С удовольствием покатался бы на сноуборде, так что если кому захочется повозиться со мной - будет здорово))
Так же схожу в кино, театр, кафе, бар, кальянную, поиграть в настолки или просто погулять.
Смотрю кино, сериалы, аниме. А общем всё, что будет интересно независимо от формата.
Слушаю рок во всех его проявлениях.
Играю в игры на ПК, составлю компанию на катку другую или что-нибудь в кооп пройду.
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
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Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Покататься на коньках на ВДНХ. Либо после обеда, либо вечером.
Сходить на скалодром
Каток у МГУ
Прогулка по центру, кофе 1 марта
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