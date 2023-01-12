Я увлекаюсь рисованием (не профессионально). Чаще всего рисую глаза в сюрреалистическом стиле. Люблю играть в компьютерные игры (психологические хорроры с элементами романтики или чисто симуляторы свиданий). Очень много слушаю музыку. В основном Рок, Панк, Металл и Фонк. Почти не слушаю русскую современную музыку.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать

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