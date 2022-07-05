Москва
Профиль пользователя Ereador

фото пользователя Ereador

О себе

Увлекаюсь чтением, на данный момент фанфики по различным фандомам.
Люблю играть в настольные игры жанра колодострой.
Люблю обсуждать внутреннюю логику художественных произведений.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 📚 Книги 🎲 Настольные игры

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Кому интересно обсудить канон и фанфики по Гарри Поттеру - заходите

Участие в других событиях

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Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы

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Погулять вечером в Парке Горького

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