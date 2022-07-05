Увлекаюсь чтением, на данный момент фанфики по различным фандомам. Люблю играть в настольные игры жанра колодострой. Люблю обсуждать внутреннюю логику художественных произведений.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 💩 Странный юмор

Москва → пообщаться Кому интересно обсудить канон и фанфики по Гарри Поттеру - заходите

Москва → Другое 6 авг ВДНХ празднует 84 года. Предлагаю прогуляться и посмотреть.

Москва → Другое Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

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