Москва
Профиль пользователя Ereador
О себе
Увлекаюсь чтением, на данный момент фанфики по различным фандомам.
Люблю играть в настольные игры жанра колодострой.
Люблю обсуждать внутреннюю логику художественных произведений.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Познакомиться с классными людьми :)
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы
Прогуляться по вечерней/ночной Москве
Прогуляться по центру
Собрать команду для квиза
6 авг ВДНХ празднует 84 года. Предлагаю прогуляться и посмотреть.
Прогуляться, пообщаться с новыми приятными людьми
Прогуляться по Москве
Прогулки ,отдых
Джаз Сегодня 19:00
Поговорим о фантастике
Погулять вечером в Парке Горького
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