Меня зовут Паша, очень люблю гулять) особенно с человеком, который мне дорог! Это лучшее просто) Люблю петь, часто пою в караоке, был бекграунд вокалиста, люблю велики и путешествия) особенно нечаянно, неожиданно в любой город, с любимым человеком) Примерно так)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

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