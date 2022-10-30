Москва
Профиль пользователя e.pasch

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О себе

Когда-то меня тоже вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Просыпайся, кузен!! Мы идем в зоопарк!😱

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти друзей по интересам, прогуляться по городу

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Сходить в пятницу в какой-нибудь бар🍾🥂🎶🍷

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Любой движ

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Ищу по интересам

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Москва → Другое

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