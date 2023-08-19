⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Entropos

фото пользователя Entropos

О себе

Мне 22, учусь в медицинском. Люблю фантастику, знаком с вселенной варкрафта, сейчас читаю вархаммер. Всегда рад провести вечер с настольными играми в антикафе. Начал увлекаться новеллами и дорамами.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Обсудить новеллы в жанре сянься/фэнтези
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.