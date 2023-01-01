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Москва
Профиль пользователя EnLoKio

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О себе

В музыке меломан, от Rammstein до классики :) Люблю настолки, кино, аниме, компьютерные игры и всё, что связано с техникой. Раньше занималась спортом (сноуборд, велик, ролики, коньки), но сейчас времени не хватает.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💨 Кальян🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие

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📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб
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