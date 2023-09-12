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Москва
В Москве недавно, хочется найти веселую активную компанию.
Москва
Профиль пользователя Enji
О себе
В Москве недавно, хочется найти веселую активную компанию.
Много увлечений и готова узнавать что то новое.
Очень хочется познакомиться с искренними девушками, гулять вместе, ходить на мероприятия, выставки. Очень хочу на стендап) А пойти не с кем.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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