О себе

В Москве недавно, хочется найти веселую активную компанию.

Много увлечений и готова узнавать что то новое.

Очень хочется познакомиться с искренними девушками, гулять вместе, ходить на мероприятия, выставки. Очень хочу на стендап) А пойти не с кем.