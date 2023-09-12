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Москва
Профиль пользователя Enji

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О себе

В Москве недавно, хочется найти веселую активную компанию.
Много увлечений и готова узнавать что то новое.
Очень хочется познакомиться с искренними девушками, гулять вместе, ходить на мероприятия, выставки. Очень хочу на стендап) А пойти не с кем.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → собрать компанию

Недавно переехала в Москву, ищу людей легких на подъем.

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

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Ищу новые знакомства для ЖИВОГО общения.

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