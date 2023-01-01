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Москва
Москва
Профиль пользователя Enigma98
О себе
Люблю йогу в гамаках, танцы, плавать, путешествовать, выставки, кино люблю смотреть про реальных людей и не люблю комедии и трагедии. P. S. Грустных вещей достаточно в этом мире:)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан
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