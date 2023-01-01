О себе

Привет! Меня зовут Вадим.

Играю на четырёх музыкальных инструментах, катаюсь на сноуборде, верхом, с удовольствием вернусь в мотокросс 🤣интересуюсь всеми проявлениями деятельности человечества, наукой, историей, технологиями. ну а больше вы сможете узнать при общении)