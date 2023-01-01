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Москва
Профиль пользователя EmpireV

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О себе

Привет! Меня зовут Вадим.
Играю на четырёх музыкальных инструментах, катаюсь на сноуборде, верхом, с удовольствием вернусь в мотокросс 🤣интересуюсь всеми проявлениями деятельности человечества, наукой, историей, технологиями. ну а больше вы сможете узнать при общении)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🏢 Работа🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🐈 Домашние животные
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