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Москва
Привет! Меня зовут Вадим.
Москва
Профиль пользователя EmpireV
О себе
Привет! Меня зовут Вадим.
Играю на четырёх музыкальных инструментах, катаюсь на сноуборде, верхом, с удовольствием вернусь в мотокросс 🤣интересуюсь всеми проявлениями деятельности человечества, наукой, историей, технологиями. ну а больше вы сможете узнать при общении)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🏢 Работа🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🐈 Домашние животные
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