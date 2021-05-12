интересно всё, что связано с душой человека) не владею тайными знаниями, но хотела бы ими владеть. Укрепляю душу и тело классической схемой (Библия+фитнесс). Ценю музыкальный и литературный талант. Не имею кумиров. Уважаю трудолюбие и отзывчивость. И да, я всё еще верю в дружбу...

Профиль обновлён 30 марта 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📺 Политика ✝️ Религия 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Ангарск → пообщаться Укрепляю душу и тело (Библия, Фитнесс, ПП)...кто со мной, тот герой😇😁

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.