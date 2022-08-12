Москва
Профиль пользователя Elwassif
О себе
Я люблю читать, плавать, бегать по утрам и, конечно же, вечеринки, походы, друзей и музыку
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
☣️ Токсичность
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