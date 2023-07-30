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Москва
Профиль пользователя ElviraS

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О себе

Люблю природу, собак, пробовать что-то новое, выставки и музеи. Рисовать, коллажи и прочее творчество. Буду рада социализироваться )

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн
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