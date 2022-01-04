Москва
Профиль пользователя Elsman
О себе
Люблю маму и Москву 😃
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры
Не нравится:
🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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