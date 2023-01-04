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Москва
Профиль пользователя EllyMu

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О себе

Привет! Я разбираюсь в вине, люблю популярную психологию, умею на мотоцикле, не умею танцевать.
Хочу научиться позировать на фото, посетить театр и научиться играть в разные настолки. Только нет компании и мало свободного времени 🤷‍♀️
Может быть, здесь найду братьев/сестёр по разуму? 🙂

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба

Не нравится:

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры

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