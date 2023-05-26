Москва
Профиль пользователя Elll
О себе
Люблю разную музыку,слушаю все подряд)
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
Ищу новых знакомых)
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
найти подругу, единомышленницу )
Москва → Другое
Составьте компанию
Москва → Другое
Пиво!!!!!!!
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Найти подружку
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
где хайпушки
Москва → Другое
Хочу найти подруг
Москва → Другое
Сходить на квиз по Гарри Поттеру
Москва → Другое
Сходить в кафе, пообщаться
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