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Москва
Объединяю девушек и делаю их счастливее☀️
Москва
Профиль пользователя elli_grf
О себе
Объединяю девушек и делаю их счастливее☀️
Если ты хочешь круто провести время, расширить свое окружение и выбраться из рутины, то тебе точно по адресу 😉
Inst:eli_grf
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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