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Москва
Профиль пользователя elli_grf

фото пользователя elli_grf

О себе

Объединяю девушек и делаю их счастливее☀️
Если ты хочешь круто провести время, расширить свое окружение и выбраться из рутины, то тебе точно по адресу 😉
Inst:eli_grf

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Женская лекция на тему гастрономии и ресторанного бизнеса 🍜

маленькое фото пользователя Sasha12iws
маленькое фото пользователя Mari007
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 45 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Рада новым знакомствам

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Найти подружек в Москве

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

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Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь девочками💅🌸

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