Москва
Профиль пользователя el.k

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О себе

Эльнара, 20 лет, учусь на дизайнера интерьера, и преподователя дошкольного образования.
Я начинающий визажист🌺
Ищу подруг, с кем общение будет не на один или пару дней.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → пообщаться

Подружку 🙏🏼🌝

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