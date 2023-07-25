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Москва
Профиль пользователя Elizavettta

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О себе

Хочу найти новые знакомства, общение не по работе и научиться чему-то новому.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
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