⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Elizavettta
О себе
Хочу найти новые знакомства, общение не по работе и научиться чему-то новому.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам