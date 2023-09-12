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Москва
Учусь в экономическом университете, в свободное время изучаю турецкий язык🇹🇷
Москва
Профиль пользователя elizavetas777
О себе
Учусь в экономическом университете, в свободное время изучаю турецкий язык🇹🇷
Люблю шоппинг, вкусно пообедать/поужинать, насладиться компанией такой же прекрасной, молодой и развивающейся подруги!❤️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
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