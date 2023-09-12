Москва

Профиль пользователя elizavetas777

О себе Учусь в экономическом университете, в свободное время изучаю турецкий язык🇹🇷

Люблю шоппинг, вкусно пообедать/поужинать, насладиться компанией такой же прекрасной, молодой и развивающейся подруги!❤️

Была в сети на прошлой неделе

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