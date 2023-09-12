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Москва
Профиль пользователя elizavetas777

фото пользователя elizavetas777

О себе

Учусь в экономическом университете, в свободное время изучаю турецкий язык🇹🇷
Люблю шоппинг, вкусно пообедать/поужинать, насладиться компанией такой же прекрасной, молодой и развивающейся подруги!❤️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика🐈 Домашние животные💨 Кальян
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