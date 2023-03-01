Москва
Профиль пользователя Elizaveta467

фото пользователя Elizaveta467

О себе

Мне 25 лет, работаю frontend-разработчиком.
Люблю пешие прогулки, путешествия, спорт, книги, театр, кино, выставки. В поисках новых интересных занятий.
Хочется найти друзей для общения и встреч.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

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Москва → Другое

Пишите, если хотите пообщаться

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Москва → Другое

Покататься на сапборде

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Ищу спутницу для прогулки вечером

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