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Москва
Профиль пользователя Elizabeth2000

фото пользователя Elizabeth2000

О себе

Привет) Я переехала из Владивостока в Москву, ищу подруг) Люблю гулять, пить кофе в кофейнях, делать селфи, а так же обсуждать все подряд 😄 А так я только ЗА любой кипиш) буду рада пообщаться)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа☣️ Токсичность🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 464 участника

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 169 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 123 участника

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя Diana_m

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Juli1

Москва → собрать компанию

Чат, где можно найти «своих человечков» 🥰

Откликнулось 13 участников

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