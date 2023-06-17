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Москва
Москва
Профиль пользователя Elizabeth2000
О себе
Привет) Я переехала из Владивостока в Москву, ищу подруг) Люблю гулять, пить кофе в кофейнях, делать селфи, а так же обсуждать все подряд 😄 А так я только ЗА любой кипиш) буду рада пообщаться)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа☣️ Токсичность🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре
Участие в других событиях
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