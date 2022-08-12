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Москва
Профиль пользователя Elizabet

фото пользователя Elizabet

О себе

Я занимаюсь спортом
Очень добрая, эмоциональная и заботливая

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Шутки про говно🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vityusha28

Москва → пообщаться

Очень грустненько :( ✨

Откликнулось 5 участников

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