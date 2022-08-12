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Москва
Я занимаюсь спортом
Москва
Профиль пользователя Elizabet
О себе
Я занимаюсь спортом
Очень добрая, эмоциональная и заботливая
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
Участие в других событиях
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