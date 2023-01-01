Была в сети на этой неделе

Недавно в городе, можем погулять, потренироваться, сходить куда-нибудь

Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼‍♀️

Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

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Ищешь с кем встретиться?

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