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Москва
Профиль пользователя elizaaaveta

фото пользователя elizaaaveta

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

События пользователя

Екатеринбург → пообщаться

ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Vladlena1
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Enzhe

Екатеринбург → собрать компанию

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Evgenia........a

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, общение на любые темы, прогулки, кофе☕️🫶🏻💗

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Valeria1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пообщаться онлайн, затем прогуляться✨

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя vikule4ka_00

Москва → пообщаться

девочки давайте знакомиться 💕

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Annn23

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время в твоем любимом кафе и поболтать🙋🏼‍♀️

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя midkhatova

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

готова к новым знакомствам)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя ARSUHA

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Недавно в городе, можем погулять, потренироваться, сходить куда-нибудь

Откликнулись 4 участника

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