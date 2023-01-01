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Москва
Москва
Профиль пользователя elizaaaveta
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
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