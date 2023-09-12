О себе

Привет! Ищу веселую компанию для вылазок во всякие любопытные места, для взаимоподдержки, и, наконец, для простого человеческого хорошенько проржаться.



Искренняя и эмоциональная, романтичная и несколько эксцентричная. Люблю учиться, читать, петь и танцевать. Обожаю умных, честных, добрых людей. Интроверт, по первости стесняюсь, но со своими очень весела и открыта.

Знакомимся? 😉