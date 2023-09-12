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Москва
Привет! Ищу веселую компанию для вылазок во всякие любопытные места, для взаимоподдержки, и, наконец, для простого человеческого хорошенько проржаться.
Москва
Профиль пользователя elitol
О себе
Привет! Ищу веселую компанию для вылазок во всякие любопытные места, для взаимоподдержки, и, наконец, для простого человеческого хорошенько проржаться.
Искренняя и эмоциональная, романтичная и несколько эксцентричная. Люблю учиться, читать, петь и танцевать. Обожаю умных, честных, добрых людей. Интроверт, по первости стесняюсь, но со своими очень весела и открыта.
Знакомимся? 😉
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр😊 Поделиться радостью
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн
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