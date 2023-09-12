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Москва
Профиль пользователя elitol

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О себе

Привет! Ищу веселую компанию для вылазок во всякие любопытные места, для взаимоподдержки, и, наконец, для простого человеческого хорошенько проржаться.

Искренняя и эмоциональная, романтичная и несколько эксцентричная. Люблю учиться, читать, петь и танцевать. Обожаю умных, честных, добрых людей. Интроверт, по первости стесняюсь, но со своими очень весела и открыта.
Знакомимся? 😉

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр😊 Поделиться радостью

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 138 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 95 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck

Москва → прогуляться, перекусить

Знакомство для дружбы или отношений

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Delfegor

Москва → прогуляться, перекусить

Ээ, если я правильно понял 😅

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя parodharmah

Москва → собрать компанию

Музыкально-творческий вечер

Откликнулись 2 участника

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