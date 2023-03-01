Москва
Профиль пользователя Elismersi
О себе
Я разносторонний человек, немного странная, обожаю путешествия с палатками и походы. Всегда за то, чтобы ощутить новые эмоции, попробовать новые хобби, необычную еду. Занимаюсь йогой. Слушаю регги, транс, техно и остальные жанры по настроению 🥰 Хочу найти партнера , возможно в романтическом смысле, может быть просто друзей для совместного интересного времяпрепровождения.
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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