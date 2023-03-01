Я разносторонний человек, немного странная, обожаю путешествия с палатками и походы. Всегда за то, чтобы ощутить новые эмоции, попробовать новые хобби, необычную еду. Занимаюсь йогой. Слушаю регги, транс, техно и остальные жанры по настроению 🥰 Хочу найти партнера , возможно в романтическом смысле, может быть просто друзей для совместного интересного времяпрепровождения.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.