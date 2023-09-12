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Москва
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О себе

Занимаюсь вокалом уже 2 года, дома играю на гитаре и укулеле, занималась танцами около 10 лет , рисую)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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