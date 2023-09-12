Москва

Профиль пользователя Elisha

О себе Занимаюсь вокалом уже 2 года, дома играю на гитаре и укулеле, занималась танцами около 10 лет , рисую)

Была в сети на прошлой неделе

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