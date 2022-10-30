Ищу единомышленников кто может выбраться отдохнуть даже днем в будни . Сходить покушать на патриках , покататься на вейке или сап бордах , сходить в beach club , посетить вместе интересное мероприятие или вечеринку, спонтанно улететь к морю

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🍷 Алкоголь

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей

Москва → Другое Катануть на вейкборде за катером.

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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